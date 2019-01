Zustelldienst Versandbote unterschlägt mehr als 900 Pakete

Brandenburg/Havel / DPA/SWP

Weil er mehr als 900 Pakete und Warensendungen unterschlagen haben soll, ist in Brandenburg/Havel ein Versandbote verhaftet worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Zeugin hatte demnach in einem Nebengelass ihrer Mietwohnung am Montag über 100 Pakete eines Versanddienstleisters gefunden.

Auch in Baden-Württemberg gibt es Probleme mit der Zustellung

Auch in Baden-Württemberg hat es zuletzt immer wieder Ärger mit Zustelldiensten gegeben – im November und Dezember etwa in Ulm und Neu-Ulm.

Pakete unterschlagen, Drogen gefunden

Erste Ermittlungen in Brandenburg ergaben Unregelmäßigkeiten bei einem Mitarbeiter des Dienstleisters. Der 35-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, weitere Pakete nicht ausgeliefert zu haben: An mehreren Orten fanden die Beamten schließlich weit über 900 Pakete. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden zudem Betäubungsmittel sichergestellt. Das Amtsgericht Brandenburg erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.