Ein vermisster 53-Jähriger ist in einem Waldstück bei Eschach (Ostalbkreis) tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann durch einen Sturz zu Tode gekommen ist, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Angehörige hätten den 53-Jährigen am Montag als vermisst gemeldet, nachdem er am Sonntag nicht von einer Wanderung zurückgekehrt war. Polizisten und Rettungskräfte suchten daraufhin mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber nach ihm.

Mitteilung der Polizei