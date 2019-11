Am Dienstag teilte die Mannheimer Polizei mit, dass der 23-jährige Hubertus K. aus München vermisst wird. Er war in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Beim Verlassen eines Verbindungshauses in der Neuen Schloßstraße wurde er zuletzt von Freunden gesehen.

Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

Als er verschwand war der Student laut Polizei alkoholisiert, aber nicht orientierungslos. Sein Handy ist ausgeschaltet und sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin, die in Heidelberg wohnt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Mannheimer Polizei hat ein Foto des Münchners veröffentlicht und auf Twitter gepostet.

Beschreibung: So sieht Hubertus K. aus

Der Vermisste ist etwa 1,90 Meter groß,

hat eine sportliche Figur,

blonde Haare mit Seitenscheitel

und trägt ein blaues Hemd mit brauner Jacke und eine beige Hose.

Die Polizei nimmt unter der Nummer 0621/174-4444 Hinweise entgegen.

