Bei der Suche mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Stuttgart einen seit Montag vermissten Mann tot gefunden. Die Leiche des 56-Jährigen wurde an einem Bach in Stuttgart-Hedelfingen entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mitteilten. Nun sollen die Todesumstände ermittelt werden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der geistig beeinträchtigte 56-Jährige war am Montagvormittag unbemerkt aus einem Baumarkt verschwunden. Dort hatte er sich gemeinsam mit seinen Betreuern und einer Gruppe aus einer Behindertenwerkstatt aufgehalten.

