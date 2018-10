Neckargemünd Verletzte auf Ausflugsschiff - Betrunkener festgenommen

Neckargemünd / lsw

Ein betrunkener Mann hat ein Ausflugsschiff auf dem Neckar demoliert und dabei zwei Fahrgäste verletzt. Wie die Polizei mitteilte, machte der 21-Jährige am Samstag ein Schiffstau zwischen einem Poller an einer Schleuse und einer Tür am Eingang des Schiffes fest. Die Tür wurde aus der Verankerung gerissen und schlug einer 28-jährigen Frau mit voller Wucht gegen den Oberkörper. Ein Mann wurde ebenfalls verletzt. Zudem geriet das Schiff in Schieflage. Polizisten nahmen den betrunkenen Verursacher nach dem Anlegen nahe Neckargemünd fest. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro.

