Die Freiburger aber auch Pendler sind einer Befragung zufolge mit der Verkehrssituation in der Stadt insgesamt recht zufrieden. In dem am Freitag veröffentlichten ADAC-Monitor „Mobil in mittleren Großstädten“ belegt Freiburg den vierten Platz. Im Mittelfeld der Rangliste mit Platz 12 und Platz 14 liegen Karlsruhe und Mannheim. Für die Analyse wurden im vergangenen Jahr in 29 mittelgroßen deutschen Städten Verkehrsteilnehmer befragt.

Besonders im Bereich Zufriedenheit mit Bus und Bahn schnitt Freiburg gut ab und belegt den dritten Platz. Im Mittelfeld liegen erneut Mannheim (Platz 15) und Karlsruhe (Platz 16). Auch die zufriedensten Fußgänger leben in Freiburg (2. Platz), Karlsruhe und Mannheim liegen im Mittelfeld mit Platz 16 und 18.

Im Teilbereich Pkw zeigt sich eine insgesamt negative Bilanz in allen drei baden-württembergischen Städten: Die Unzufriedenheit der Autofahrer überwiegt deutlich in Karlsruhe (27. Platz), gefolgt von Freiburg (18. Platz) und Mannheim (12. Platz).

Mehr Lob als Kritik gibt es dagegen im Teilindex Fahrrad. Hier setzt sich mit der Zufriedenheit Karlsruhe (2. Platz) noch vor Freiburg (4. Platz) durch. Mannheim belegt den 13. Platz und liegt damit im Mittelfeld. In Karlsruhe wird laut dem ADAC Nordbaden besonders positiv das Radwegenetz, der Zustand der Radwege und deren Breite bewertet. Aber auch mit dem Sicherheitsgefühl sind Radfahrer in Karlsruhe sehr zufrieden.

Der ADAC Monitor ist eine bundesweite Umfrage unter rund 11 600 Einwohnern und Pendlern. Die Befragten sind mit dem Auto, dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Je Stadt wurden 400 Interviews geführt.

