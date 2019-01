Mobilität Aufgepasst: Das ist 2019 neu im Verkehr

Ulm / Uwe Keuerleber

Auf die Autofahrer kommen 2019 einige Neuerungen zu. Da ist zunächst das Fahrverbot für ältere Diesel in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und Mainz. Dafür wird der Gang zur KfZ-Zulassungsstelle vereinfacht. Wer einen elektronischen Personalausweis hat, kann sein Fahrzeug ab 2019 auch online anmelden.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Fahrverbote:

Das Land Baden-Württemberg führte zum 1. Januar 2019 in der Umweltzone Stuttgart ein ganzjähriges Verkehrsverbot ein. Es gilt für alle Fahrzeuge mit Schadstoffklasse Euro 4 und schlechter. Dies ist eine der Maßnahmen aus der 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Für Einwohner der Stadt Stuttgart gibt es eine Übergangsfrist bis einschließlich 31. März 2019. Nicht unter das Verbot fallen Taxis, Reisebusse, Oldtimer mit entsprechendem Kennzeichen sowie Einsatz- und Hilfsfahrzeuge.

Fahrzeug-Zulassung online:

Die Zulassung von Fahrzeugen ist ab 2019 grundsätzlich auch online möglich. Seit 2015 ist es schon möglich sein Fahrzeug online abzumelden, oder sein Fahrzeug wieder zuzulassen, Voraussetzung dafür ist, dass das Kennzeichen mit dem Halter und der verantwortlichen Zulassungsstelle identisch sind.

Geräusche bei E-Autos:

Ab 1. Juli 2019 wird in der EU Schritt für Schritt ein verpflichtender Warnton für Elektroautos eingeführt. Vorerst müssen nur neue Elektroautotypen mit dem sogenannten AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ausgestattet sein. Ab Sommer 2021 ist das System dann für alle neu in den Verkehr gebrachten rein batterieelektrischen Autos, sowie für Plug-in Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge vorgeschrieben. Die Regelung umfasst nicht nur Pkw, sondern auch Nutzfahrzeuge und Busse. Ziel ist es, dass Radfahrer, Fußgänger sowie ältere und sehbehinderte Verkehrsteilnehmer besser auf die bisher sehr leisen Fahrzeuge aufmerksam werden.

Orangefarbene TÜV-Plakette:

Autofahrer die eine orangefarbene Plakette auf ihrem Nummernschild haben, sollten sich über den Termin der anstehenden Hauptuntersuchung (HU) informieren. Denn 2019 müssen alle Fahrzeuge mit einer solchen Plakette zum TÜV. Eine Überziehung des Termins ist in der Regel für zwei Monate zulässig. Danach werden bei einer Kontrolle Bußgelder zwischen 15 und 60 Euro fällig. Auch ein Punkt in Flensburg ist möglich, wenn die HU zu lange hinausgezögert wird. Zudem müssen Fahrer dann auch mit höheren Kosten für die Untersuchung rechnen, da diese üblicherweise genauer durchgeführt wird als eine HU zum regulären Termin.

Steuerfreies Jobticket:

Steuerlicher Anreiz soll das im November 2018 im Bundestag beschlossene Jobticket sein. Damit soll ab 2019 die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver werden. Bisher musste die Ersparnis durch kostenlose oder verbilligte Fahrkarten vom Arbeitgeber für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) versteuert werden. Die steuerfreien Leistungen werden allerdings auf die Entfernungspauschale angerechnet.

Einheitliche Kennzeichnung von Kraftstoffen:

Mit der Neuauflage der „Zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ wird 2019 eine europäische Richtlinie zur einheitlichen Kennzeichnung von Kraftstoffen auch in Deutschland umgesetzt. Benzin, Diesel und gasförmigen Kraftstoffen wird eine geometrische Form zugeordnet: Benzin ein Kreis, Diesel ein Quadrat und gasförmigen Kraftstoffen eine 90-Grad-Raute. Innerhalb der Form wird die Sorte angezeigt. Sowohl in den Tankdeckeln, den Bedienungsanleitungen und auch an den Zapfsäulen und -pistolen sollen die Zeichen zu finden sein. Sind die Symbole und Sorte an Auto und Tankstelle identisch, kann der Fahrer bedenkenlos tanken.

