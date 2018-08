Stuttgart Verkehrsministerium: Im Südwesten keine Brücken wie in Genua

Verkehrsministerium: Im Südwesten keine Brücken wie in Genua

Stuttgart / DPA

Nach dem Brückeinsturz im italienischen Genua hat das baden-württembergische Verkehrsministerium darüber informiert, dass es im Südwesten keine mit Genua vergleichbare Brückenkonstruktion gibt. „In Genua wurde der Fahrbahnträger von nur einem Kabelpaar gehalten“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit, „bei den hierzulande vorhandenen Schrägseilbrücken handelt es sich um sogenannte redundante Vielseilsysteme.“

Dennoch gibt es sanierungsbedürftige Brücken im Südwesten, wie aus einer Aufstellung des Ministeriums hervorgeht. Es seien von den rund 9200 Brücken auf Autobahnen, Schnell- und Landstraßen rund 650 sanierungsbedürftig. „Das beginnt aber schon bei einem Brückengeländer, das in Folge eines Unfalls eingedellt ist“, stellte eine Sprecherin klar. „Sanierungsbedarf bedeutet nicht, dass von der Brücke eine unmittelbare Gefahr ausgeht. Vielmehr ist es eine Daueraufgabe, die Brücken konstant in gutem Zustand zu halten.“

Grundsätzlich sei in Deutschland der Sicherheitsanspruch insbesondere an Brücken enorm hoch. Nirgendwo werde so systematisch und engmaschig kontrolliert wie hierzulande. Jede Brück im Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwaltung werde im Südwesten alle drei Jahre einer Bauwerksprüfung unterzogen.