Freiburg Verfolgungsjagd mit 80-Jährigem: Linienbus muss ausweichen

Freiburg / DPA

Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat sich in und um Freiburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten hätten den Mann anhalten wollen, da der Wagen nicht mehr zugelassen gewesen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Senior sei daraufhin auf der B31 in Richtung Schwarzwald geflohen. Der 80-Jährige missachtete den Angaben zufolge am Montag diverse rote Ampeln und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe von Kirchzarten musste dem Auto ein Linienbus ausweichen. Dort war der Fahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Bus prallte in einer Baustelle gegen eine Warnbake. Verletzte gab es nicht. Die Polizei stoppte den Wagen kurz danach. Der 80-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Mitteilung der Polizei