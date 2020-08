Bei einem Einsatz im Landkreis Calw sind nach Polizeiangaben zwei Beamte von einem Mann angegriffen worden. Beide Polizisten hätten so schwere Verletzungen erlitten, dass sie „bis auf weiteres“ dienstunfähig seien, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Laut Polizei war ein 21-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Nagold auf die Beamten losgegangen, nachdem diese von einem Zeugen gerufen worden waren. Der Mann habe unvermittelt angefangen, auf die Beamten einzuschlagen. Den Polizisten sei es aber gelungen, ihn zu überwältigen. Schließlich habe der Mann noch erfolglos versucht, an die Waffe eines Beamten zu kommen.

Die Polizei teilte mit, bei dem Mann bestehe der Verdacht, dass er Alkohol und Drogen zu sich genommen habe. Ihn erwarte eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.