Nach dem Fund von drei Leichen in einem Wohnhaus in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) hat eine Sondereinheit der italienischen Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Digitale Spuren hätten Aufschluss über den Fluchtweg des 30-Jährigen gegeben, teilte die Polizei mit. Italienische Polizisten nahmen den Mann am Freitag an der französisch-italienischen Grenze fest. Er solle nun den deutschen Ermittlungsbehörden übergeben werden. Der mutmaßliche Täter besitzt die bosnische Staatsangehörigkeit und soll als Mieter im Obergeschoss des Hauses gewohnt haben.

Am Mittwoch hatten Beamte die Leichen einer 27-Jährigen sowie von ihrem 33 Jahre alten Lebensgefährten und dessen 62-jährigem Vater in dem Wohnhaus entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Opfer wiesen Verletzungen auf, die der Obduktion zufolge zum Tod geführt hatten.

Die Polizei war von der Mutter der 27-Jährigen verständigt worden, da die Tochter einen Termin nicht eingehalten hatte. Einsatzkräfte rückten zu dem Drei-Parteien-Gebäude aus und öffneten die Wohnung.