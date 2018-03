Bad Rappenau Verbrannte Leiche in Bad Rappenau: Obduktion am Mittwoch

Verbrannte Leiche in Bad Rappenau: Obduktion am Mittwoch

Bad Rappenau / DPA

Nach dem Fund einer verbrannten Leiche neben einem brennenden Auto in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) soll an diesem Mittwoch eine Obduktion mehr Klarheit bringen. Die Identität der toten Person sei immer noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Leichnam war Sonntagabend in der Nähe eines Sportplatzes von Feuerwehrleuten gefunden worden. Dabei wurden zwar auch Ausweispapiere eines Mannes entdeckt, jedoch ist laut Polizei nicht erwiesen, dass sie zu der toten Person gehörten. Auch die Todesursache müsse erst noch ermittelt werden.