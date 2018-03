Bad Rappenau Verbrannte Leiche in Bad Rappenau entdeckt

Bad Rappenau / DPA

In der Nähe eines Sportplatzes in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine verbrannte Leiche neben einem brennenden Auto gefunden. Anwohner hatten ein Feuer gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Demnach wurde der Leichnam am Sonntagabend neben dem Autowrack entdeckt.

Ob der Wagen zu der Person gehört war zunächst ebenso unklar, wie deren Geschlecht. „Es wurden zwar Ausweispapiere eines Mannes gefunden. Aber im Moment lässt sich noch nicht sagen, ob die Papiere zu der toten Person gehören“, sagte der Polizeisprecher. Auch die Ursache für den Tod des Menschen sei momentan noch unklar. Weder könne man einen Unfall noch ein Verbrechen oder einen Suizid ausschließen. Mögliche Zeugen hätten sich noch nicht bei der Polizei gemeldet. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. Verschiedene Medien hatten über den Fund der Leiche berichtet.