Um die Hitze aus den Städten zu verbannen sollten nach Auffassung des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau mehr Grünflächen angelegt werden. Beton und Asphalt speicherten die Wärme und die enge Bebauung in den Städten sorge für Hitzeinseln, die das Leben im Sommer teils unerträglich machten, teilte der Verband am Mittwoch in Stuttgart mit. Aus der klimatischen Sackgasse führten nur bewusst angelegte Grünflächen. Sie sorgten für Kühlung und könnten, dank einer bewusst geplanten grünen Infrastruktur, wichtige Frischluftkorridore bilden. Die Branche steigerte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben ihren Umsatz um 6,3 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro.

