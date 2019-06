Die „MS Opera“ rammt in Venedig ein Touristenboot und den Kay. Italiens Minister Salvini greift Koalitionspartner an.

Wie in einem Katastrophenfilm: Der Kreuz­fahrtriese „MS Opera“ rammt mitten in Venedig an einem sonnigen Frühlingstag voller Spaziergänger eine Touristenfähre und schiebt sich unaufhaltsam zwischen das kleine Schiff und den Kai. Wie durch ein Wunder werden nur fünf Menschen verletzt. Doch der Schrecken darüber, dass es um Haaresbreite zu einem Unglück mit Toten gekommen wäre, hat den Streit um Kreuzfahrtschiffe in Venedig neu entbrannt.

Bilder von Passagieren, die an Deck der „MS Opera“ fassungslos zusehen, wie ihr Schiff die Touristenfähre mit mehr als hundert Menschen an Bord zur Seite schiebt, gingen in Windeseile um die Welt. Der 275 Meter lange Kreuzfahrtriese war außer Kontrolle geraten, denn der Antrieb war laut dem Schlepperdienst, der die „MS Opera“ an ihren Liegeplatz begleiten sollte, im Schubbefehl blockiert.

„Dass ein solcher Unfall möglich wäre, hatten wir nicht erwartet“

Das Schiff habe bis zum Zusammenstoß mit dem kleinen Schiff und der Mole immer weiter beschleunigt, sagte der Chef der Schleppergesellschaft, Davide Calderan. Seine beiden Schlepper hätten versucht, die Fahrt zu bremsen, doch beim Aufprall auf das kleine Touristenschiff riss eine der Ketten der Schlepper. „Dass ein solcher Unfall möglich wäre, hatten wir nicht erwartet, denn die Schiffe müssten über ein System verfügen, das die Motoren im Fall einer Havarie abstellt.“

Wie im politisch aufgeheizten Klima nicht anders zu erwarten, führte der Unfall zu weiteren Konflikten in der zerstrittenen Regierung. Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini (rechtsnationale Lega) machte den Koalitionspartner, die Anti-Establishment-Partei „Fünf-Ster­ne-Bewegung“, für das Unglück verantwortlich. Begründung: Deren Transportminister blockiere einen von allen anderen Akteuren genehmigten Plan zur Umleitung der Kreuzfahrtriesen in den benachbarten Industriehafen Marghera.

Noch nähern sich Ozeaneriesen dem berühmten Dogenpalast am Markusplatz auf bis zu 150 Meter. Seitdem die „Costa Concordia“ 2012 vor der Hafeneinfahrt der toskanischen Insel Giglio auf Grund gelaufen ist – 32 Menschen starben –, diskutieren Gegner und Befürworter der Kreuzfahrtschiffe erbittert darüber, welche Konsequenzen aus dem Unglück zu ziehen seien.

Seither ist die Durchfahrt durch die Lagune für Kreuzfahrtriesen eingeschränkt worden. Denn auch bei geringfügigen Fehlern in der Navigation droht Venedig von den immer größer werdenden Schiffen irreparabler Schaden. Die UN-Kulturorganisation Unesco drohte bereits, Venedig könne den Status als Weltkulturerbe verlieren.

Es fehlt Geld für ein neues Terminal für Kreuzfahrtschiffe

Aus dem „Costa-Concordia“-Un­glück ging damals einzig der Kommandant der Küstenwache von Livorno, Gregorio De Falco, als Held hervor. Nachdem der Unglückskapitän Francesco Schettino sein Schiff – angeblich versehentlich – verlassen hatte, herrschte er ihn an: „Gehen Sie zurück an Bord, verdammt noch mal!“ Damit gewann er die Sympathien der Fünf-Sterne-Bewegung.

Die hat ihn allerdings aus ihren Reihen wieder ausgeschlossen, nachdem er dagegen protestiert hatte, dass Salvini die italienischen Häfen für Schiffe mit geretteten Flüchtlingen schloss. Gestern meldete sich der einstige Volksheld zurück. „Die Häfen sind vom Innenminister für Schiffbrüchige geschlossen worden, aber nicht für 300-Meter-Schiffe, die in den Porzellanladen Venedig einfahren.“

Vor anderthalb Jahren hatte die damalige italienische Regierung den Plan gebilligt, im Industriehafen von Marghera am nördlichen Ufer der Lagune ein neues Terminal für Kreuzfahrtschiffe zu errichten. Noch in diesem Jahr hätten die ersten dort ankern sollen.

Doch erst im vergangenen Herbst wurden die ersten zwei Millionen der dafür nötigen 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Sie sollen erst den Beginn der Planungsphase ermöglichen. Bis dahin fahren Kreuzfahrtschiffe weiter am Markusplatz vorbei.

