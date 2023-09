Geplant war das schon länger. Jetzt ist es beschlossen: Besucher von Venedig müssen künftig eine Art Eintrittsgeld bezahlen. Das hat der Gemeinderat der Lagunenstadt jetzt beschlossen. Aber nicht alle Touristen sollen diese Venedig-Eintrittskarte kaufen müssen. Ab wann gilt sie? Was soll sie kosten? Und welche Ausnahmen gibt es? Hier sind alle Infos:

Warum kosten Venedig jetzt Eintritt?

Die mehr als fünf Millionen Touristen pro Jahr bringen Venedig viel Geld in die Kassen, bereiten aber seit langer Zeit schon auch große Probleme. Die Altstadt mit dem Markusplatz, der Rialtobrücke und den vielen Kanälen hat inzwischen nicht einmal mehr 50.000 ständige Einwohner. An manchen Tagen in der Hauptsaison sind mehr als doppelt so viele Touristen zu Gast. Mit der Gebühr soll verhindert werden, dass der Massentourismus in der norditalienischen Lagunenstadt noch mehr Schäden anrichtet. Für andere Top-Reiseziele rund um die Welt gibt es ähnliche Pläne.

Was soll die Venedig-Tickets kosten?

Wer sich Venedig künftig als Tagestourist anschauen möchte, muss an manchen Tagen Eintritt bezahlen: fünf Euro pro Person

Ab wann gibt es die Eintrittskarten?

Die genauen Termine, wann Eintritt erhoben wird, ließ der Gemeinderat zwar noch offen. Die Neuregelung könnte aber bereits im Februar starten, im berühmten Karneval von Venedig.

Wer muss das Ticket für Venedig kaufen?

Die Eintrittskarten für Venedig sollen lediglich für Tagesbesucher gelten. Für Übernachtungsgäste, die ohnehin Kurtaxe zahlen, sowie für Pendler gilt die Regelung nicht. Ausgenommen sind auch Kinder unter 14 Jahren.

Gibt es weitere Ausnahmen?

Ja, für das Venedig-Ticket soll es weitere Einschränkungen geben. So soll das Ticket nur an insgesamt 30 Tagen mit erfahrungsgemäß besonders viel Betrieb gelten. Erwartet wird, dass beispielsweise an Ostern und an Sommer-Wochenenden kassiert wird. Die genauen Termine legte der Gemeinderat bei seinem Beschluss am Dienstagabend noch nicht fest.

Wo gibt es das Ticket zu kaufen?

Geplant ist nun, dass sich Tagesbesucher übers Internet einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden müssen. Kontrolliert werden soll insbesondere am Bahnhof und an den Anlegestellen der Boote. Wer in der Altstadt ohne „Venedig-Ticket“ erwischt wird, soll zwischen 50 und 300 Euro Strafe zahlen müssen.