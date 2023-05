Am Morgen des Pfingstsonntag hatten Anwohner an der bei Touristen beliebten Rialtobrücke einen "Schleier leuchtend grüner Flüssigkeit" auf dem Wasser beobachtet. Die Börden haben das Rätsel um die grüne Verfärbung nun scheinbar gelöst.

Fluoreszin war Auslöser für grünen Schleier im Fluss

Die örtlichen Behörden gaben am Montag bekannt, dass die Verfärbung durch Fluoreszin verursacht wurde, eine harmlose Substanz, die bei Tests in Abwasserkanalnetzen verwendet wird. Laut der Regionalbehörde für Umweltschutz in Venetien wurde Fluoreszin bei der Analyse der Proben festgestellt, jedoch wurden keine toxischen Elemente darin nachgewiesen. Die genaue Herkunft des Fluoreszins wurde nicht offenbart.

Laut einem Bericht der örtlichen Zeitung "La Nuova Venezia" ging die Polizei der Frage nach, ob Klimaaktivisten hinter der Verfärbung stecken.

Canal Grande nicht zum ersten Mal grün gefärbt

Vor mehr als fünf Jahrzehnten, im Jahr 1968, wurde der Canal Grande bereits einmal grün eingefärbt. Während der Kunstausstellung Biennale goss der argentinische Künstler Garcia Uriburu leuchtend grünen Farbstoff ins Wasser, um ein Bewusstsein für den Umweltschutz zu schaffen.

(mit Material von afp)

Artikel zum Thema Klimawandel