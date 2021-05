Am Donnerstag, 13.05.2021, ist Christi Himmelfahrt und damit auch gleichzeitig der Vatertag 2021. Auch in diesem Jahr können viele Menschen ihren Vater aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst persönlich besuchen.

Wer seinem Vater trotzdem eine Freude machen will, kann ihm über Whatsapp oder per Brief liebe Grüße und Glückwünsche auszurichten. Hier findet ihr kurze, süße und schöne Sprüche, Gedichte, Bilder und Gifs, mit denen ihr eure Nachrichten kreativ gestalten könnt.

Kurze, lustige Sprüche zum Vatertag 2021

Viele fürchten sich davor, so zu werden, wie ihr Papa. Ich fürchte mich vor dem Gegenteil.

Papa, ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heut‘ am Vatertag.

Lieber Papa, hör‘ gut zu:

Der beste Vater, der bist Du!

Papa du bist wirklich schlau!

Nimmst die Mama dir zur Frau,

holst dann auch noch mich dazu,

niemand ist so schlau wie du! (Anita Menger)

Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir.

Heute darfst du tun und lassen was du möchtest. Wenn Mama es erlaubt.

Hiermit erkläre ich dich zum Helden meiner Kindheit. Danke, dass du alle Monster unter meinem Bett bekämpft hast.

Nimm zu deinem Feste, lieber Vater, alles Beste. Was mein Herz dir wünschen mag – Alles Gute zum Vatertag!

Vatertag 2021: Sprüche für Whatsapp

Lieber Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten! Alles Gute zum Vatertag.

Lieber Papa, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär' ohne mich, gar kein Vatertag für dich!

Papa: Berater, Trainer, Bauleiter, Chauffeur, Vorbild, Grillmeister, Rasenmäher, Handwerker und immer für mich da. Danke.

Deine Tipps sind wunderbar. Papa ist der Beste, das ist klar!

Ein Vater ist ein Mensch zu dem man aufschaut – egal wie groß man ist. Alles Liebe zum Vatertag.

Ich will nur mal eins klarstellen: Ohne Mütter gäb’s keinen Vatertag!

Ich war vielleicht nicht immer das beste Kind der Welt, aber das hat dich nicht davon abgehalten, der beste Vater der Welt zu sein.

Heimlich still und leise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Sie kommt von Herzen und mit Grüßen und soll dir den Tag versüßen.

Schöne Gedichte zum Vatertag

Mein Papa ist ein Supermann der einfach alles richten kann. Er weiß ganz viel – ist echt gescheit, zum Spielen mit mir gern bereit. Ist groß und stark, fast wie ein Bär, trägt auf der Schulter mich umher. Er wirft mich hoch und fängt mich auf. Und ich verlasse mich darauf, weil Papa eben alles kann, denn schließlich ist er Supermann. (Anita Menger)

Dürfen Kinder Noten geben: Du bekommst die Eins von mir, denn du bist ein toller Vater und ich danke dir dafür! (Anita Menger)

Wenn ich falle, fängst du mich. Hab ich mal Angst, dann hilfst du mir. Ganz einsam wär ich ohne dich. Du bist der beste Vati hier! (Susanna Duchilio)

Wenn ich dich brauche bist du hier, deine Liebe schenkst du mir. Deine Tipps sind wunderbar. Papa ist der Beste, das ist klar.

Ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heute am Vatertag.

Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir!

Gifs zum Vatertag

Kostenlose Bilder zum Vatertag 2021

Jede Nachricht wird mit einem passenden Bild noch schöner. Hier findet ihr ein paar Beispiele und Links zu kostenlosen Bilder zum Vatertag.

Alles Liebe zum Vatertag 2021!

Schönen Vatertag! Kostenlose Bilder zum Verschicken.

Alles Gute zum Vatertag!

Eine große Auwahl an Fotos und Bildern zum Vatertag 2021 findet ihr hier: