In Neuhausen (Enzkreis) sind ein 62 Jahre alter Mann und seine Tochter tot in einem Haus gefunden worden. Die Beamten fanden die beiden Toten bereits am Samstagabend in einem Nebengebäude auf dem gemeinsamen Anwesen. Die Tochter war im jugendlichen Alter, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Nach Angaben der Kriminalpolizei wird nun ermittelt, ob der Vater möglicherweise zunächst seine Tochter und anschließend sich selbst getötet hat.