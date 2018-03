Ellwangen Vater soll Baby zu Tode misshandelt haben: Urteil erwartet

Ellwangen / DPA

Im Fall eines zu Tode misshandelten Babys könnte das Landgericht Ellwangen noch an diesem Freitag das Urteil sprechen. Bis zum späten Nachmittag würden Zeugen befragt, kündigte ein Gerichtssprecher an. Einen weiteren Verhandlungstermin gebe es derzeit nicht. Daher sei es wahrscheinlich, dass eine Entscheidung noch am Abend verkündet werde. Angeklagt ist ein 28-Jähriger aus Crailsheim. Er soll seine weniger als zwei Monate alte Tochter im Oktober 2016 so schwer misshandelt haben, dass sie starb. Der Prozess hatte am Donnerstag begonnen (Az.: 1 Ks 41Js 17628/16).

Dem Mann wird vorgeworfen, das Mädchen geschüttelt und dessen Kopf gegen einen harten Gegenstand gestoßen zu haben. Wie ein Gerichtssprecher sagte, soll die Mutter zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen sein. Der Mann hatte dem Sprecher zufolge angegeben, das Kind sei ihm heruntergefallen. Er hatte demnach selbst den Notarzt gerufen, als das Mädchen apathisch wurde. Es starb wenige Tage später an einem Schädel-Hirn-Trauma.

