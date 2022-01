Jedes Jahr am 14. Februar wird in Deutschland und vielen anderen Ländern der Erde der Valentinstag gefeiert. Auch am 14.02.2022 ist es wieder soweit. Paare machen sich anlässlich dieses Tages gegenseitig Geschenke – beispielsweise Blumen, Pralinen oder andere Aufmerksamkeiten – oder verbringen ihre Zeit gemeinsam bei einem romantischen Date. Aber woher kommt diese Tradition? Welche Bedeutung hat der Valentinstag und welche Bräuche werden mit dem 14. Februar verbunden? Alle Infos zum Tag der Liebe und mögliche Geschenkideen findet ihr hier im Überblick.

Herkunft und Bedeutung: Woher kommt der Valentinstag?

Warum feiern wir den Valentinstag? Die Herkunft der Tradition des Valentinstags lässt sich in der Kirchengeschichte ausmachen. Der Valentinstag ist für gläubige Christen der Gedenktag des Heiligen Valentin, der als römischer Priester bzw. auch als Bischof von Terni bezeichnet wird. Valentin wurde laut der Überlieferung um 175 nach Christus geboren und war schon in jungen Jahren als Bischof bekannt. Verschiedene Mythen, die alle seinen Tod erklären wollen, ranken sich um seine Person.

Einerseits war Valentin von Terni angeblich als Wunderheiler bekannt. Aufgrund seiner Wundertaten wurde er nach Rom gerufen. Dort sollte er Cheremon, den Sohn des Rhetors Craton heilen. Durch seine erfolgreiche Heilung konnte er in Rom vielen Menschen den christlichen Glauben nahebringen, weshalb er unter Kaiser Aurelian verhaftet, gefoltert und letztendlich am 14. Februar 269 enthauptet wurde.

Eine andere Erzählung besagt, dass Valentin von Terni in seiner Funktion als Priester Liebespaare vermählt haben soll, denen die Heirat eigentlich verboten war. Insbesondere für Soldaten war es damals verboten zu heiraten, doch Bischof Valentin setzte sich über dieses Verbot hinweg. Die Ehen, die er traute, standen angeblich unter einem guten Stern. In vielen Erzählungen sind diese illegalen Vermählungen der Grund für seine Hinrichtung.

Warum feiern wir den Valentinstag? Alternative Erklärungen im Überblick

Neben der Kirchengeschichte als Erklärung für die Herkunft des Valentinstags gibt es auch andere mögliche Theorien, warum gerade der 14. Februar zum Tag der Liebe auserkoren wurde.

Mitte Februar beginnt die Paarungszeit der Vögel . Die Beobachtungen der Entwicklungen in der Natur wurden womöglich auf die Menschen übertragen.

. Die Beobachtungen der Entwicklungen in der Natur wurden womöglich auf die Menschen übertragen. Der 14. Februar soll im Römischen Reich der Gedenktag der Göttin Juno gewesen sein. Sie steht in der Mythologie für Geburt, Fruchtbarkeit und Fürsorge. Junge Frauen suchten an diesem Tag angeblich ein Liebesorakel auf und Blumenopfer wurden gebracht.

gewesen sein. Sie steht in der Mythologie für Geburt, und Fürsorge. Junge Frauen suchten an diesem Tag angeblich ein Liebesorakel auf und Blumenopfer wurden gebracht. Vor 2000 Jahren wurden in Rom am 15. Februar die Luperkalien gefeiert, ein Fruchtbarkeitsfest. Die Feierlichkeiten zu Ehren der Befruchtung des Landes, der Herden und der Menschen könnte ebenfalls zu den heutigen Ritualen des 14. Februars beigetragen haben.

Bräuche zum Valentinstag in Deutschland und International

In Deutschland wurde der Valentinstag erst Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt, als in Deutschland stationierte US-Soldaten den Brauch aus Amerika mitbrachten. Verliebte in Deutschland schenken sich anlässlich des 14. Februars häufig Blumen oder Pralinen, um sich ihre Zuneigung zu zeigen.

In Italien bringen Verliebte am Valentinstag Liebesschlösser an Brückengeländern an. In das Schloss werden die Namen der Partner und manchmal auch das Datum des Kennenlernens eingraviert. Anschließend wird der Schlüssel vom Paar ins Wasser geworfen. Dieser Brauch soll Glück bringen und dafür sorgen, dass die Liebenden für immer zusammen bleiben.

In England entwickelte sich im 19. Jahrhundert der Brauch, sich anlässlich des Valentinstages gegenseitig dekorierte Karten mit kleinen Gedichten zu schicken. Diese Tradition besteht dort bis heute.

In Japan schenken am 14. Februar nur die Frauen den Männern etwas. Traditionell wird dunkle Schokolade verschenkt. Beschenkt werden nicht nur Partner und Ehemänner, sondern auch die Freunde, Verwandten, die männlichen Kollegen und der Chef.