Bis zur Wahl in den USA dauert es noch eine Weile. Erst 2024 wird ein neuer US-Präsident gewählt. Doch schon jetzt beginnt der Vorwahlkampf. Dabei geht es um die Frage, wer für die Republikaner ins Rennen um das Weiße Haus geht. Alle bestätigten Bewerbungen der Republikaner für eine Kandidatur bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 im Überblick.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am Dienstag, den 05. November 2024 statt. Doch schon vorher werden bei den Vorwahlen, den sogenannten Primaries, parteiintern die letztendlichen Kandidaten der jeweiligen Parteien festgelegt. Die Kandidaten befinden sich daher schon jetzt im Wahlkampf.

Der Fahrplan zu den US-Präsidentschaftswahlen 2024.

Der ehemalige Präsident hat gute Aussichten, erneut die Nominierung der Republikaner für die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Obwohl seine Zeit im Weißen Haus von Skandalen um Problemen überschattet war und er eine Reihe von Problemen mit der Justiz hat, führt der 76-jährige Rechtspopulist die Umfragen mit deutlichem Vorsprung an.

Im vergangenen November wurde Ron DeSantis in einemals Gouverneur wiedergewählt, was vielen als Zeichen für einen Generations- und Führungswechsel innerhalb der Republikanischen Partei erschien. Allerdings zeigten Umfragen in den folgenden Monaten deutlich, dass der ehemalige Kongressabgeordnete wieder deutlich hinter Trump zurückfällt. Der Abstand beträgt mehr als 30 Prozentpunkte.

Diebetrachtet sich selbst als Vertreterin einer "neuen Generation" politischer Führungspersonen. Die 51-jährige Tochter indischer Einwanderer stieg im Februar als erste prominente Herausforderin von Trump in das Präsidentschaftsrennen ein. Nikki Haley hatte in der Vergangenheit den Ex-Präsidenten, der sie 2017 zur UN-Botschafterin in New York ernannt hatte, offen kritisiert, meidet jedoch mittlerweile eine direkte Konfrontation.