Der oppositionelle US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der Auszählung der Wählerstimmen im Schlüsselstaat Georgia Amtsinhaber Donald Trump überholt. Mit 917 Stimmen Vorsprung schob sich Biden am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) am US-Präsidenten vorbei, wie die US-Sender CNN und Fox News berichteten. Es wurden zwar immer noch nicht alle Stimmen gezählt, 99 Prozent sind laut CNN aber bereits ausgewertet.

Trump gewann in Georgia 2016

Trump hatte seit der Wahl am Dienstag in dem Südstaat in Führung gelegen; sein Vorsprung in dem eigentlich konservativ geprägten Bundesstaat schrumpfte aber immer weiter. Bei der Präsidentenwahl 2016 hatte er in dem Staat deutlich mit fünf Prozentpunkten Vorsprung vor seiner demokratischen Herausforderin Hillary Clinton gelegen.