Dürfen Apotheker bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln ihren Kunden kleine Werbegeschenke geben? Darüber entscheidet jetzt der Bundesgerichtshof.

Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag, dem 06. Juni 2019, um 9.00 Uhr darüber, ob und in welchem Umfang Apotheken bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln ihren Kunden kleine Werbegeschenke geben dürfen. Hintergrund des Verfahrens sind Klagen gegen Apotheken, die einen Brötchen-Gutschein und einen Ein-Euro-Gutschein gewährten. Die bisherigen Urteile dazu fielen unterschiedlich aus. Der BGH muss nun klären, ob auch kleinste Werbegeschenke unzulässig sind. (Az. I ZR 206/17 und I ZR 60/18)

Die Unterlassungsklagen der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs richteten sich gegen Apotheken in Darmstadt und Berlin. In Darmstadt bekam ein Kunde einen Brötchen-Gutschein über „2 Wasserweck oder 1 Ofenkrusti“ in einer nahegelegenen Bäckerei. In Berlin gab es in einer Apotheke Ein-Euro-Gutscheine, die bei einem weiteren Einkauf eingelöst werden konnten.

Das könnte dich auch interessieren:

Schlecker Haftantritt: Lars und Meike Schlecker werden im Gefängnis erwartet Lars und Meike Schlecker, die Kinder des Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker, müssen demnächst ihre Gefängnisstrafen antreten.