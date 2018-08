Prozess Urteil nach Schüssen in Menschenmenge an Silvester erwartet

Urteil nach Schüssen in Menschenmenge an Silvester erwartet

Braunschweig / dpa

Im Prozess um Schüsse in eine Menschenmenge in der Silvesternacht 2017/2018 wird am Dienstag (12 Uhr) das Urteil vor dem Landgericht Braunschweig erwartet. Eine Zwölfjährige aus Salzgitter hatte einen Lungen- und Rippendurchschuss erlitten. Nach Auskunft ihrer Eltern ist sie immer noch traumatisiert. Wegen versuchten Totschlags angeklagt ist ein 69 Jahre alter ehemaliger Cafébetreiber, ein Nachbar des Opfers.

Angeklagter bedauert die Tat

Der Mann hatte zum Prozessauftakt sein tiefes Bedauern ausgedrückt, das Mädchen derart schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft plädierte am letzten Verhandlungstag für eine dreijährige Freiheitsstrafe. Der Verteidiger forderte eine zweijährige Bewährungsstrafe, weil der Mann nicht vorsätzlich gehandelt habe. Die Nebenklage, die die Eltern vertritt, stellte laut einer Gerichtssprecherin keinen eigenen Antrag.