Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg im Ortenaukreis will das dortige Landgericht am heutigen Dienstag das Urteil verkünden. Angeklagt wegen Mordes ist ein 27 Jahre alter Asylbewerber. Er bestreitet die Tat. Der Staatsanwalt, die Vertreter der Nebenkläger und die Verteidiger haben die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Laut einem Gutachter leidet er unter einer psychischen Krankheit und ist daher nicht schuldfähig.

Die Tat hatte sich Mitte August vergangenen Jahres ereignet. Der 52 Jahre alte Allgemeinmediziner war in seiner Praxis mit zahlreichen Messerstichen getötet worden, zudem war eine Arzthelferin verletzt worden. Der nun Angeklagte wurde wenig später festgenommen. Die Tat hatte in der mehr als 60 000 Einwohner zählenden Stadt für Unruhe gesorgt und Betroffenheit ausgelöst (Az.: 1 Ks 501 Js 13789/18).

