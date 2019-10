Im Verfahren gegen einen 80 Jahre alten mutmaßlichen Serien-Bankräuber vor dem Landgericht Hechingen wird heute (14.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Senior aus Kirchzarten bei Freiburg hatte zum Prozessauftakt gestanden, zwischen 2009 und 2019 mehrere Banken unter anderem in Villingen-Schwenningen und Rastatt überfallen zu haben. Anfang Mai wurde er nach einem Überfall in Balingen (Zollernalbkreis) verhaftet. Der Senior betrat die Banken jeweils mit einer Bombenattrappe und überreichte den Bankmitarbeitern ein Schreiben, in dem er Geld forderte.

Das Verfahren hat Seltenheitswert: Nach Angaben des Landeskriminalamts lag der Anteil der über 60-jährigen Verdächtigen bei Raubdelikten in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren zwischen 1 und 2 Prozent.

Mitteilungen der Polizei zur Festnahme des Mannes