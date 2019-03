Im Mordprozess um die tödliche Brandstiftung in einem Altenheim in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) wird heute das Urteil erwartet. Vor dem Landgericht Karlsruhe steht ein 24 Jahre alter Mann, der in einem der Zimmer ein nicht belegtes Bett angezündet haben soll. Eine im gleichen Raum untergebrachte 82 Jahre alte Frau starb, eine weitere Bewohnerin der Einrichtung wurde bei dem Feuer Ende Mai vergangenen Jahres lebensgefährlich verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert und außerdem beantragt, die besondere Schwere der Schuld für den Hilfspfleger festzustellen. Das bedeutet, dass der Mann über die Mindestdauer von 15 Jahren hinaus in Haft bliebe. Der Verteidiger des Mannes plädierte, wie zu Beginn des Prozesses im Januar schon angekündigt, auf Freispruch.

Die Kammer war während des mehrmals verlängerten Prozesses auf Indizien, Zeugenaussagen und Expertengutachten angewiesen gewesen. Der 24-Jährige hatte geschwiegen und auch die Mitarbeit an einem psychiatrischen Gutachten verweigert. Neben dem tödlichen Feuer werden ihm noch zwei weitere Brandstiftungen zur Last gelegt. Dabei war niemand verletzt worden.

