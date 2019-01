Bühl Ursache für Feuer in Bühler Einfamilienhaus weiter unklar

Bühl / DPA

Zwei Tage nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bühl (Kreis Rastatt) ist die Brandursache weiter unklar. Ein Sachverständiger werde das Haus am Mittwoch untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei in Offenburg am Montag. Die Bewohner seien inzwischen bei Verwandten untergekommen.

Das Feuer hatte das Gebäude am Samstagmorgen weitgehend zerstört. Der Schaden wurde in einer ersten Schätzung mit rund 350 000 Euro angegeben. Vier Familienmitglieder konnten sich nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein älterer Sohn der Familie war nicht im Haus. Der Vater sei durch den Alarm eines Rauchmelders in der Küche auf das Feuer aufmerksam geworden.

Mitteilung der Polizei vom Samstag