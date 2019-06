Schule schwänzen für einen billigeren Urlaub? Das kommt in Deutschland immer häufiger vor. Doch Eltern müssen teilweise mit hohen Strafen rechnen.

Wenn an diesem Freitag in Baden-Württemberg und Bayern die Pfingstferien starten, dann zieht es zahlreiche Familien in die Ferne. Doch was tun, wenn ausgerechnet der Flug am letzten Tag vor den Ferien ein echtes Urlaubs-Schnäppchen ist? Nicht wenige Eltern entscheiden sich in diesem Fall dazu, den gemeinsamen Familienurlaub schon in der Schulzeit zu beginnen. „Flunker-Ferien“ oder „schummelfrei“ heißt das Phänomen, das besonders in den Tagen vor oder nach den Ferien auftritt – aber ist es auch erlaubt?

Nein, denn die Schulpflicht ist in Deutschland streng geregelt. Je nach Bundesland müssen Erziehungsberechtigte manchmal sogar tief in die Tasche greifen, wenn sie bei der unerlaubten Ferienverlängerung erwischt werden.

Schulschwänzer am Flughafen: Kontrollen durch die Bundespolizei?

In Bayern kontrollierten Polizisten im vergangenen Jahr vor Beginn der Pfingstferien Familien mit Kindern und entlarvten in zahlreichen Fällen Eltern, die mit dem Nachwuchs lieber in den Urlaub flogen, als die Kinder in den Unterricht zu schicken. Gegen die Eltern wurde daraufhin bei den zuständigen Landratsämtern Anzeige erstattet.

Krankmeldungen vor den Ferien Lehrerverband: Polizeieinsatz gegen Schulschwänzer sinnvoll Der Polizeieinsatz gegen Schulschwänzer vor Beginn der Pfingstferien in Bayern ist aus Sicht des Deutschen Lehrerverbands gerechtfertigt gewesen.

„Wir haben keinen gesetzlichen Auftrag, Schulschwänzer am Flughafen zu kontrollieren“, sagt Saskia Bredewald, Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart. Im Klartext: Streifen gibt es nicht.

Dennoch: Bei Grenzkontrollen, die bei Reisen außerhalb des Schengenraums stattfinden, achten die Beamten vermehrt auf schulpflichtige Kinder. „In diesen Fällen fragen wir nach, ob die Schule Bescheid weiß“, so Bredewald. Ist der Fall unklar, nimmt die Bundespolizei Kontakt mit den Schulbehörden auf. Das komme immer mal wieder vor, eine Statistik führt die Bundespolizei jedoch nicht.

„Wir verwehren aber niemandem die Ausreise“, betont Bredewald, „wenn die Eltern in die Türkei oder nach Ägypten fliegen, muss das Kind natürlich nicht am Flughafen bleiben.“

Strafen bis zu 1000 Euro: Das müssen Eltern bezahlen

Doch so ganz straffrei kommen die frühzeitigen Urlauber nicht davon: Bevor ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert, müssen Eltern zunächst mit einer Verwarnung durch die Schulleitung rechnen. Auch ein Eintrag im Zeugnis der Kinder ist möglich. Setzen sich die ferienwütigen Erziehungsberechtigten über die Verwarnung hinweg, kann die Schulbehörde Bußgelder verhängen. Dabei ist die Höhe des Ordnungsgeldes je nach Wohnort extrem unterschiedlich.

Während Eltern in Erfurt für eine eintägige Ferienverlängerung lediglich fünf Euro Strafe zahlen müssen, kann es in Stuttgart deutlich teurer werden: 150 Euro muss pro zusätzlichem Ferientag gezahlt werden.

In München ist es noch etwas komplizierter: Denn dort greifen die Behörden gleich auf zwei Gesetze zurück – einmal das Ordnungswidrigkeitengesetz und das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Die Konsequenz: Im Freistaat wird der wirtschaftliche Vorteil der unerlaubten Ferienverlängerung betrachtet und für die Berechnung der individuellen Bußgeldhöhe zugrunde gelegt.

Am teuersten wird das Blaumachen jedoch in Kiel – dort bestraft man vor allem Wiederholungstäter: Während Eltern beim ersten Erwischen 100 Euro Bußgeld zahlen müssen, verdoppelt sich der Betrag bei erneuten Flunker-Ferien jedes Mal bis zur Höchstgrenze von 1000 Euro.

