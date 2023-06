Die Urlaubssaison steht bevor und viele Flüge sind bereits gebucht. Wer bei seinem Weg durch die Luft in Turbulenzen gerät, mag schnell mal einen erhöhten Puls bekommen. Die Gefahr, in Turbulenzen zu geraten, steigt laut einer Studie über die Jahre an – maßgeblich wegen des Klimawandels.

Fliegen wird unruhiger - Schwere Turbulenzen mehr als verdoppelt

Die Anfang Juni veröffentlichte Studie der Universität Reading konzentriert sich auf Klarluftturbulenzen, die nicht etwa vorhersehbar an Gebirgszügen auftreten, sondern den Flieger überraschend im freien Flug erfassen. Ein zentrales Ergebnis: Diese Turbulenzen haben von 1979 bis 2020 zugenommen. Die Gesamtdauer schwerer Turbulenzen über dem Nordatlantik etwa stieg um 55 Prozent.

Der Grund für die Turbulenzen: Klimawandel

Die Ironie dabei: Fliegen belastet die Umwelt aufgrund des hohen CO₂ Ausstoßes und trägt in großen Umfang zum Klimawandel bei. Dieser sorgt laut der Studie dafür, dass es zu mehr Unruhen in der Luft kommt. In Reiseflughöhe erwärme der Klimawandel das Gebiet südlich des Jetstreams stärker als das Gebiet nördlich davon. Der größere Temperaturunterschied führe zu schärferen Änderungen der Windrichtung und somit zu mehr Turbulenzen. Besonders betroffen seien die USA und Routen über den Nordatlantik, sowie Europa. Das Fliegen macht sich demnach selbst unruhiger.

Dreimal so viele Turbulenzen in der Zukunft – Tendenz steigend

Die Wissenschaftler prognostizieren eine weitere Zunahme bei fortschreitendem Klimawandel. „Wenn wir mit Supercomputern eine Zukunft simulieren, in der die CO₂-Menge in der Atmosphäre doppelt so hoch ist wie in der vorindustriellen Zeit, dann sehen wir etwa doppelt oder sogar dreimal so viele schwere Klarluftturbulenzen“, sagt Co-Autor Paul Williams.

(Mit Material der dpa)