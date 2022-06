Es hätte so schön und einfach sein können: Die Corona-Pandemie schien in Europa weitestgehend vorbei zu sein. Und die Vorfreude auf den diesjährigen Reisesommer war groß. Doch dann kam der Ukraine-Krieg und mit ihm steigende Preise bis hin zur Inflation. Viele Menschen müssen sich in ihren Ausgaben deutlich einschränken. Der langersehnte Sommerurlaub steht bei einigen bereits auf der Kippe. Und nun steigen seit einigen Wochen auch schon wieder die Corona-Zahlen – mitten im Sommer, wobei man das doch erst für Herbst erwartet hätte.

Doch zu Frust und Verzweiflung gibt es keinen Grund. Denn so düster wie es zu sein scheint, muss es nicht werden. In diesem Beitrag haben wir die wichtigsten Informationen und einzelnen Artikel aufgelistet, damit ihr Urlaub für den Sommer 2022 auch gelingt:

Wie sieht die aktuelle Lage an den Flughäfen Memmingen, Friedrichshafen und Stuttgart aus?

aus? Welche Flüge fallen im Juli aus?

fallen aus? Was kann ich tun, wenn mein Flug gestrichen wird?

wird? Welche Corona-Regeln gelten 2022 aktuell in welchem Urlaubsland?

Flughafen Memmingen, Friedrichshafen, Stuttgart

Aktuell hört man bundesweit von Chaos an deutschen Flughäfen. Wie sieht es an den Flughäfen in der Region aus? Was erwartet Reisende dort?

Horrorszenario für Urlauber: Flug gestrichen

Wochenlang hat man sich darauf gefreut, doch dann die Nachricht: Der gebuchte Flug wurde gestrichen. Was bedeutet das für den Urlaub? Welche Rechte habe ich?

Flüge im Juli: Was fliegt noch?

Die Lufthansa hat vorgelegt, andere Airlines ziehen bereits nach: Derzeit werden viele Flüge gestrichen. Welche Airlines betrifft es? Was hat das für Gründe? Und was fliegt noch wohin im Juli?

Leider unvergessen: Corona