Für die Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh (22./23.6.) warnt der Deutsche Wetterdienst vor einem schweren Gewitter mit Hagel, Starkregen und Orkanböen. Im Südwesten und in Baden-Württemberg könnte das Unwetter „Lambert“ besonders heftig ausfallen . Davon sind auch viele Zugreisende betroffen: Die Bahn rechnet mit Einschränkungen, Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr. Reisende, die ihre Fahrkarte schon gebucht hatten, können trotzdem etwas aufatmen, denn ihr Ticket verfällt nicht. Welche Kulanzregeln die Bahn anbietet, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

Wer seine Fahrkarte digital gekauft hat, kann sie direkt im Kundenkonto stornieren. Das geht sowohl über bahn.de als auch im DB Navigator. Wer dagegen die Fahrkarte am Automaten gezogen oder am Schalter gekauft hat, muss ein Fahrgastrechte-Formular per Post an die Bahn schicken. Das Formular gibt es beim Servicepersonal im Zug, an der DB Information, im DB Reisezentrum oder als Download auf bahn.de.