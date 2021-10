Das ganze Wochenende über hat es im Südosten Frankreichs heftig geregnet und gestürmt

Im Marseille sind die Menschen angehalten, das Haus nicht zu verlassen

sind die Menschen angehalten, das Haus nicht zu verlassen Schulen sind in der Küstenstadt am Montag geschlossen

Nach einem regnerischen und stürmischen Wochenende suchen weitere heftige Unwetter Frankreichs Südosten heim. In der Küstenstadt Marseille rief Bürgermeister Benoît Payan am Montag dazu auf, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Die Schulen wurden am Morgen geschlossen, Schulkinder teils von der Stadt wieder nach Hause gebracht. Zuvor hatte Payan an Eltern appelliert, ihr Kinder nicht in die Schule zu bringen. Auch an der Universität Aix-Marseille wurden alle Kurse für Montag abgesagt.

Höchste Überschwemmungs-Warnstufe in Marseille

Das Département Bouches-du-Rhône, in dem Marseille liegt, erhielt in Bezug auf Überschwemmungsgefahr die höchste Warnstufe Rot. Die zuständige Präfektur warnte, sich nicht in Küstennähe zu begeben. Auf Videos waren massiv überlaufene Straßen zu sehen. Der Sender France Bleu berichtete auch von unterbrochenem Zugverkehr in dem Gebiet.