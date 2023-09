Im Osten Libyens sind bei heftigen Überschwemmungen infolge von Sturmtief "Daniel" mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Städte sind von schweren Überschwemmungen betroffen, die Rettungsmaßnahmen gestalten sich zum Teil schwierig. Hunderte Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Welche Orte in Libyen sind betroffen?

Opfer gab es in der Küstenstadt Derna, der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, sagten Behördenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Sturmtief sorgte zudem für "erhebliche Sachschäden".

Begleitet von sintflutartigem Regen hatte "Daniel" am Sonntagnachmittag den Osten Libyens heimgesucht. Auch die Hafenstadt Bengasi war betroffen - dort wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Schulen wurden geschlossen.

Nach Angaben der Behörden waren hunderte Menschen in schwer zugänglichen Gebieten weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Vom Militär unterstützte Rettungsteams versuchten, zu ihnen vorzudringen.

Größte Überschwemmung seit Jahren

Die Rettungsbemühungen gestalteten sich laut Angaben des Notfalldienstes teilweise schwierig, da Städte wie Susa größtenteils überschwemmt seien. Die Unterstützung von Hubschraubern sei notwendig. Ein Einwohner von Al-Baida berichtete der dpa, dass die Situation "sehr schlimm" sei. Die Strom- und Internetverbindungen seien unterbrochen. „Dies ist die größte Überschwemmung, die wir seit Jahren erlebt haben“, fügte er hinzu. Der Sprecher der libyschen Streitkräfte, Ahmed Al-Mismari, sagte, sie hätten während der Rettungsaktionen den Kontakt zu fünf Soldaten verloren.

Städte werden zu Katastrophengebieten erklärt

Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sagte, er habe alle staatlichen Behörden angewiesen, sich „sofort“ mit den Schäden und Überschwemmungen in den östlichen Städten zu befassen. Sie wurden zu „Katastrophengebieten“ erklärt.

(mit Material von afp dpa)