Das Wetter wird ab Donnerstag, 19.5.2022, in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Unwetter am Donnerstag: So wird das Wetter in NRW

Die ersten Gewitter zeigen sich zum Start in den Donnerstag, 19.5.2022, nur ganz vereinzelt im Westen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit aber im Tagesverlauf deutlich zu. Vor allem am Nachmittag ist demnach gebietsweise mit Unwettern zu rechnen. Konkret heißt das: Regional kann es am Donnerstag Gewitter mit heftigem Starkregen geben. Die Meteorologen halten Regenmengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde für möglich. Zudem drohen schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von etwa 100 km/h und Hagel.

Unwetter am Freitag: So wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen

Auch der Freitag, 20.5.2022, beginnt nach Einschätzung der Experten wieder verhältnismäßig ruhig. Hier soll es nur gebietsweise Schauer geben. Am Nachmittag und Abend dreht sich die Wetterlage aber wieder. Dann ist in Nordrhein-Westfalen wieder mit Gewittern, Sturmböen und Regen zu rechnen. In der Nacht zum Samstag ziehen die Unwetter nach Südosten ab.

Am Wochenende soll sich das Wetter in NRW wieder beruhigen. Es wird mit Höchsttemperaturen von 18 bis 22 Grad jedoch deutlich kühler und niederschlagsfrei.