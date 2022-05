Nach einem Mittwoch mit Temperaturen von bis zu 30 Grad in Bayern ziehen ab Donnerstag, 19.5.2022, neue Unwetter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die zweite Wochenhälfte sogar vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Unwetter am Donnerstag: So wird das Wetter in Bayern

Am Donnerstag scheint in Bayern bis in den Nachmittag hinein vielerorts die Sonne, dann jedoch ziehen sehr wahrscheinlich Regenschauer und starke, lokal eng begrenzt auch schwere Gewitter mit stürmischen Böen auf. Das Thermometer klettert auf heiße 27 bis 32 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind, bei Gewittern Wind- oder stürmische Böen. Die Gewitterwahrscheinlichkeit ist regional verschieden: im Süden Bayerns ist sie sehr groß, von Unterfranken bis zur niederbayerischen Donau hingegen nur gering. Da, wo es gewittert, kann es laut Deutschem Wetterdienst Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben. Zudem drohen Hagel und örtlich starke bis stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis 70 km/h aus West.

Unwetter am Freitag: So wird das Wetter am 20.5.2022

Am Freitag gibt es am Vormittag in Bayern noch viel Sonnenschein, im Tagesverlauf jedoch schwerpunktmäßig im nordbayerischen Mittelgebirgsraum und in den Alpen Gewitter. Dabei kann es lokal eng begrenzt Unwetter zu heftigem Starkregen und Hagel kommen. Gebietsweise wird es am Freitag in Bayern heiß bei 27 bis 32 Grad. Überwiegend weht ein schwacher Südwestwind, bei Gewittern kann es Sturmböen geben.

Am Wochenende beruhigt sich die Wetterlage wieder. Im Süden Bayerns kann es am Vormittag noch schauerartigen und vereinzelt mit Gewittern durchsetzten Regen geben. Im Tagesverlauf lockert es auch hier auf und ist niederschlagsfrei.