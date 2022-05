Starker Regen, Gewitter, Hagel und Sturmböen werden am heutigen Freitag in Sachsen-Anhalt erwartet. Laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind sogar vereinzelt Tornados nicht ausgeschlossen.

Unwetter heute am Freitag: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am 20.5.2022

Heute ab dem späteren Nachmittag gibt es laut den Experten in Sachsen-Anhalt eine auflebende Gewitteraktivität. Dabei drohen zunächst vereinzelt, später verbreitet schwere Gewitter mit Unwettergefahr. Erwartet werden: heftiger Starkregen mit 50 Litern pro Quadratmetern in der Stunde, Hagel sowie schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h. Örtlich sind laut DWD sogar orkanartige Böen um 115 km/h und Tornados nicht ausgeschlossen. Am späten Abend ziehen die Unwetter nach Osten ab.

Am Wochenende beruhigt sich die Wetterlage in Sachsen-Anhalt wieder. Am Samstag gibt es viele Wolken, zeitweise Sonnenschein und nur noch gelegentlich Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 19 bis 21 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad.

So wird das Wetter in Deutschland

