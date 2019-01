Ludwigsburg Untersuchungshaft nach Streit unter Gästen einer Bar

Ludwigsburg / DPA

Nach einer Rangelei mit einem Messer in einer Bar in Ludwigsburg sind zwei Männer im Alter von 25 und 45 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperletzung zur Last gelegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zunächst gab es in der Silvesternacht in einer Bar einen Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem ein Jahr älteren Mann. Gäste trennten beide. Dann soll der 45-Jährige von dem 25-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden sein. Beide wurden gleichfalls von Gästen getrennt. Danach soll der Ältere im Gegenzug dem jüngeren Mann mit einer abgeschlagenen Glasflasche in den Hals gestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden im Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen.

