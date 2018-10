Karlsruhe/Stuttgart Untersteller: Klimawandel kommt beim Grundwasser an

Karlsruhe/Stuttgart / DPA

Der Klimawandel wirkt sich nach Angaben von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) inzwischen auch auf das Grundwasser in Baden-Württemberg aus. Die Vorräte seien 2017 im Mittel geringer als im vorangegangenen Jahr gewesen, teilte der Minister am Donnerstag in Stuttgart mit. In den meisten Landesteilen seien sogar die bereits sehr niedrigen Verhältnisse aus den Jahren 2003 und 2004 unterschritten worden. „Wie sich die aktuell andauernde Trockenheit und die Hitze der vergangenen Monate auf die Grundwasserstände auswirken wird, wird die nächste Bilanz im Jahr 2019 zeigen.“ Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe legte am Donnerstag ihren Jahresbericht 2017 zur Grundwasserüberwachung vor.

