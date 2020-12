Ein Mann hat unter Drogeneinfluss in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizisten beleidigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete ein Anwohner am späten Sonntagabend Schreie aus einem Waldstück hinter seinem Haus. Die Beamten fanden dort den 23 Jahre alten Mann, der orientierungslos im Gestrüpp lag. Auf der Fahrt zur Polizeiwache hustete er in Richtung der Polizisten und zeigte ihnen den ausgestreckten Mittelfinger. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen.