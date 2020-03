Regen, Wind und kühlere Temperaturen stehen am Wochenende in Baden-Württemberg an. Am Samstagvormittag sei es meist stark bewölkt und teils regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nur ganz im Süden bleibe es weitgehend trocken. Am Nachmittag schneie es im Nordschwarzwald und auf der Alb zunehmend, so die Experten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei Grad im Hohenlohischen und zehn Grad am Hochrhein.

Am Sonntag können die Menschen im Land zwar wieder mit Sonne rechnen, doch die Temperaturen bleiben den Meteorologen zufolge kühl mit zwei Grad im Bergland und elf Grad im Rheintal. Zudem wird Ostwind erwartet, der teils starke bis stürmische Böen bringt, im Bergland auch Sturmböen.

DWD BaWü