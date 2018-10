Karlsruhe / DPA

Nach dem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Karlsruhe ist eine unbekannte Frau vom Unfallort geflüchtet. Da es am Donnerstag so schnell passierte, konnten Zeugen das Auto nicht erkennen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau sei bei Grün verbotenerweise links abgebogen und dabei mit der fahrenden Straßenbahn kollidiert. Der Sachschaden wurde mit rund 2000 Euro beziffert. Der Unbekannten droht nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mitteilung der Polizei