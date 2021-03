Schwerer Unfall in Warthausen bei Biberach. Wie die Polizei berichtet, ist ein Kleinkind bei dem Vorfall in der Heggelinstraße durch eine Arbeitsmaschine schwer verletzt worden. Demnach geschah das Unglück am Mittwochabend auf einem Grundstück an der Straße.

Kind in Warthausen von Schaufellader angefahren - Rettungshubschrauber

Ein 31-jähriger Mann arbeitete gegen 17.15 Uhr mit seinem Schaufellader, als das Kind hinter die Arbeitsmaschine gelangte. Der 31-Jährige hatte das nicht gesehen und fuhr rückwärts. Dabei erfasste er mit dem Schaufellader das Kleinkind. Es erlitt so schwere Verletzungen, dass es mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.