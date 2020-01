Am Montag ist ein drei Jahre alter Junge während eines Ausflugs mit seinem Kindergarten in Schwäbisch Gmünd in der Rems ertrunken. Er hatte sich beim Spielen auf einem Spielplatz nahe des Flusses offenbar von der Gruppe entfernt. Wenig später war er leblos im Wasser treibend entdeckt worden.

Nun gibt es in dem Fall offenbar eine weitere tragische Wendung. Wie der Fernsehsender RTL auf seiner Homepage berichtet, soll es eventuell eine folgenschwere Verwechslung gegeben haben. In dem Bericht steht, dass der verstorbene Junge einen Zwillingsbruder gehabt haben soll. Der Sender beruft sich auf eine Aussage einer Bekannten zu dem tragischen Tod des drei Jahre alten Jungen. Dadurch soll es, so ist weiter zu lesen, zu einem Missverständnis gekommen sein. Eine der Erzieherinnen habe den Zwilling auf dem Kinderspielplatz gesehen und ihn für den vermissten Jungen gehalten. So habe sie nicht bemerkt, dass einer der Zwillinge fehle, weshalb er auch erst später entdeckt worden sei.

Obduktion zur Todesursache: Starb Dreijähriger an Kälteschock und Herzstillstand?

Zu den genauen Umständen wollte sich die Polizei am Mittwochmorgen zunächst noch nicht äußern. Das von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktionsergebnis läge bereits mündlich vor. Es werde allerdings noch entschieden, ob es veröffentlicht werde, so ein Sprecher.

Das geschah gegen 15 Uhr am Mittwoch. In einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen hieß es, dass es „Hinweise darauf (gebe), dass das Kind infolge eines Kälteschocks sowie eines hierdurch verursachten Herzstillstands verstorben sein könnte. Nach den rechtsmedizinischen Untersuchungen ist eher nicht von einem Ertrinken auszugehen. Weitere Untersuchungen dazu sind Gegenstand der Ermittlungen.“

Seit Montag war immer wieder über die Todesursache spekuliert worden. Zunächst war vielfach von einem Ertrinken gesprochen worden.

Auf diesem Spielplatz nahe der Rems in Schwäbisch Gmünd soll sich das Unglück am Montag ereignet.

© Foto: DPA

Polizei wurde kurz nach Mittag zum Spielplatz in Gmünd gerufen

Wie berichtet hatten die Erzieher der Kita das Fehlen des Jungen kurz nach Mittag bemerkt. Die Polizei war gegen 12.15 Uhr am Montag verständigt worden. Nach wenigen Minuten wurde der leblose Körper des Dreijährigen in der Rems gefunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten den Jungen umgehend zu reanimieren. Er starb später im Krankenhaus.

Eltern und Personal der Kita in Gmünd betreut

Nach dem Tod des drei Jahre alten Jungen werden die Mitarbeiter des Kindergartens sowie die Eltern betreut. Das hatte der Gemeindetag der Stadt Schwäbisch Gmünd umgehend zugesichert. Das „Regenbogenland“ hatte am Dienstag, einen Tag nach dem Tod des Jungen, auch geöffnet.

Zudem wurde beschlossen, dass der Zaun um den Spielplatz herumhöher gezogen werden soll, um ähnliche Fälle in Zukunft vermeiden zu können.