Der Schlittschuhläufer brach am Montagnachmittag auf dem vereisten Rößlerweiher in Schlier bei Unterankenreute ein und ging etwa 50 Meter vom Ufer entfernt unter, wie die Ravensburger Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 60 Jahre alter Mann, der ihm zu Hilfe eilen wollte, brach ebenfalls ein.

29-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Passanten konnten den Ersthelfer laut Polizeibericht ans Ufer ziehen. Den 29-jährigen Schlittschuhläufer rettete ein Einsatztaucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft aus dem Eiswasser. Der Mann wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Der 60-jährige Ersthelfer erlitt den Angaben zufolge eine Unterkühlung und musste ebenfalls in einer Klinik medizinisch versorgt werden.