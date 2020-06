Auf der Autobahn 6 bei Sinsheim sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall vier Menschen verletzt worden. Es seien vier Fahrzeuge beteiligt gewesen, zur Unfallursache sei noch nichts bekannt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Alle drei Fahrbahnen in Richtung Mannheim seien betroffen, es gebe eine Vollsperrung. Eine verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.