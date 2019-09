Auf der Kreisstraße zwischen Killer und Ringingen ist am Freitagnachmittag ein Opel Astra wegen eines „Kurvenschneiders“ von der Fahrbahn abgekommen.

Opel musste ausweichen, um Zusammenstoß zu verhindern

Gegen 17.40 Uhr fuhr ein grauer SUV auf der Kreisstraße von Killer nach Ringingen. Kurz vor Ringingen schnitt der Fahrer des SUV eine unübersichtliche Kurve. Der 18-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Opels musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das schaffte der junge Opelfahrer auch. Allerdings geriet er dabei neben die Fahrbahn. Beim Gegenlenken kam der Opel ins Schleudern. Der junge Fahrer verlor die Kontrolle, rutschte über die Straße und prallte gegen die Leitplanke. Hinter dem SUV fuhr ein Audi. Dessen Fahrer sah den Opel auf sich zuschleudern, wich sofort nach links aus, konnte aber eine Kollision mit dem Opel nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen heftig zusammen. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Opelfahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen, weshalb die Rettung gerufen wurde. Die Helfer brachten den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Polizei sucht den SUV-Fahrer von Ringingen

Zu dem grauen SUV und dessen Fahrer, der ohne anzuhalten weiterfuhr, gibt es bisher keine konkreteren Hinweise. Wer Angaben zu dem PKW, der eventuell einen Anhänger zog, geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen zu melden (Telefon 07471 9880 0).

