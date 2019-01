Konstanz Unfall mit Schwerverletztem: Autobahn 81 gesperrt

Konstanz / DPA

Der Fahrer eines Lastwagens ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der A 81 schwer verletzt worden. Die Autobahn sei an der Unfallstelle zwischen Engen und Geisingen (Kreis Konstanz) vorübergehend in beide Richtungen gesperrt, teilte die Polizei mit. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der Fahrer des mit Gefahrgut beladenen 40-Tonners war vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit während eines Überholmanövers auf der glatten Straße ins Schleudern geraten und kippte seitlich auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Von der Chemikalie Calciumcarbid, die sich in dem Fahrzeug befand, ist bei dem Unfall nichts ausgetreten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei