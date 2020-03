In Mannheim hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet, bei dem drei Menschen getötet wurden: Wie die Polizei berichtet, wurden eine Mutter mit ihren beiden Kleinkindern am Samstagabend gegen 18 Uhr an der DB-Haltestelle "Mannheim-Luzenberg" von einem Güterzug, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, erfasst.

Frau wollte mit Kindern Gleise überqueren

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die Frau mit ihren Kindern die Gleise von der Luzenbergstraße aus in Richtung Stationsstraße überqueren. Offenbar bemerkten sie den herannahenden Güterzug nicht. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es zurzeit nicht, hieß es.

Identität der Opfer in Mannheim unklar

Die Identität der Unfallopfer ist unklar. Laut der Polizei handelt es sich dem äußeren Anschein nach um eine Familie süd-osteuropäischer Herkunft.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu den Getöteten. Wer etwas weiß, soll sich beim Kriminaldauerdienst (Telefonnummer 0621/174-4444) oder dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim (Telefonnummer 0621-174-0) melden.

Die Frau dürfte etwa 30 Jahre alt sein. Ihre Kinder, ein Mädchen und ein Junge, etwa anderthalb Jahre und 3 bis 4 Jahre alt sein. Ein grüner Kinder-Buggy stand zudem neben den Gleisen, berichtet die Polizei.